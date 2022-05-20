شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإسعاد يونس ينعيان سمير صبرى: وداعا أيها الفنان العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الفنان القدير سمير صبرى، الذى توفى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.



حساب اشرف ذكى على انستجرام

ونشر أشرف زكى، صورة للفنان القدير سمير صبرى، عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها: "وداعا أيها الفنان العملاق".

كما نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سمير صبرى، وشاركت صورة له عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "يا مراري يامه، يا وجع قلبي يانا، سمير في رحاب الرحمن".



حساب اسعاد يونس على انستجرام

وكان قد حرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.