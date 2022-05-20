شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية آخر أفلام سمير صبرى الذى لم يعرض فى السينما وحصل على أفضل ممثل بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان الكبير سمير صبرى عن عمر يناهز 86 عامًا، بأحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، لمعانته من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

سمير صبرى فنان متعدد المواهب حيث كان مشواره الفني ثرى بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين التمثيل والغناء وكذلك تقديم البرامج وغيرها من المواهب، كما يعد صندوق للمعلومات والكواليس الفنية في الوسط الفني، وظل يواصل عمله حتى تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة في القلب والتي تسببت في دخوله المستشفى واجراء عملية قسطرة.

قدم سمير صبرى آخر أعماله في السينما خلال فيلم "2 طلعت حرب" والذى لم يعرض في السينمات، وانما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وحصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين (لمنظمة للمهرجان) كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على احدى المنصات الرقمية.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.