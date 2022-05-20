شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء، وذلك في السابعة مساء اليوم الجمعة .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من محافظ الشرقية، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة، ثم يتغنى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، منها (أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، بحلم على قدي، حتكلم، من نظرة، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، يا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى، ابن مصر)، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

يسبقه فقرة لفريق "براس ساوند باند"، تضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلات النفخ النحاسية، منها مختارات من موسيقى أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، مامبو، بانوراما فيروز، التوبة، وشغلوني لعبدالحليم حافظ، آب تاون فانك لبرونو مارس، بانوراما محمد منير، وحلوة يا بلدي.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة، وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا إيمان عبدالغنى- ياسر سليمان- محمد الخولى، ومروة ناجى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير على الحجار وفرقته.