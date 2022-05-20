شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة حاضرًا بأعمال جديدة فى السينما والدراما بعد وفاته مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أقل من شهرين على وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، اذ رحل عن عالمنا يوم 25 مارس الماضى عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض، إلا أنه بعد وفاته يظل حاضراً في السينما والدراما بأعمال جديدة لم يمهله القدر لمشاهدتها، العمل الأول هو مسلسل "أفراح ابليس 2" الذى يعرض حالياً على احدى المنصات الرقمية.

مسلسل "أفراح ابليس 2" انطلق تصويره في عام 2018 وتم الانتهاء منه عام 2019، وتأجل عرضه على مدار الفترة الماضية، حتى بدأ عرضه مؤخراً والعمل بطولة جمال سليمان، صابرين، محمود عبد المغنى، أحمد صفوت، كمال أبو رية، منة فضالى، هنادى مهنى، محمود الجندى، محمد عادل، نادية رشاد، ياسر فرج، منى عبد الغنى، رنا سماحة، ايناس عز الدين، عفاف رشاد، محمد عز، وفاء سالم، أميرة الشريف، ليلى حسين وتأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

وفى السينما يعرض لأحمد حلاوة فيلم "الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى، والذى انتهى من تصويره قبل مرورة بأزمته الصحية ودخوله المستشفى ووفاته، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية والد منى زكى وحما محمد هنيدى، وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية، ومقررعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، ليكون حلاوة حاضراً في السينما والدراما رغم وفاته.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي وأحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، لبلة، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف: عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى، وتدور أحداثه في اطار من الكوميديا الاجتماعية، بين الحمى وزوج الابنة، بجانب العديد من المواقف التي تحدث بين أبطال العمل.

وكان آخر أعمال أحمد حلاوة فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، انتصار، أحمد فتحى، محمد ثروت، شيماء سيف، محمود البزاوى، رضا ادريس، ابرام سمير، زينب العبد، محمد عبد المعطى، جيهان خيرى وضيف الشرف على ربيع، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم



الفنان الراحل احمد حلاوة