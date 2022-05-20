شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يكرم سمير غانم فى ذكرى وفاته الأولى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، تكريم خاص لاسم الفنان الكبير سمير غانم في ذكرى وفاته الأولى على مشواره الفنى، كما يكرم المهرجان الفنانة دلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح الدورة الـ 70 من المهرجان والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة المقبل، من المقرر أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

كما سيتم خلال الحفل نفسه منح جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية درية شرف الدين، لاعتبارها من رواد العمل الإعلامي بالتلفزيون المصري، ولدورها القيادي المشهود له في جميع المناصب التي تولّتها، ولقدرتها المتميّزة على إنارة العقول وتشكيل الوجدان بما قدّمته من برامج تثقيفية وتنويرية.

وانتهت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي من وضع جميع ترتيبات انطلاق الدورة السبعين للمهرجان هذا العام، والذي يوافق مرور سبعين عاماً على بدء نشاط المركز والمهرجان، وقد حددت اللجنة العُليا موعد هذه الدورة ليكون خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل، وسيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتى تشكّلت برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.