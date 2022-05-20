شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل x صورة من داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب أحمد العيسوي، صورة للمطرب مصطفى كامل من المستشفى، معلقًا عليها بكتابة بوست طالب فيه الجميع بالدعاء له وكتب: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبى، اللهم أنت الشافى المعافى، أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالى الفنان مصطفى كامل".



احمد العيسوي يطالب الدعاء ل مصطفى كامل

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

كما سبق وطرح ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.



مصطفى كامل

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.