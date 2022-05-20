شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تنطلق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان إنتصار عبد الفتاح، غداً السبت الموافق 21 مايو، وتستمر فاعلياته حتي يوم السبت الموافق 28 مايو، وسيقام حفل الإفتتاح علي مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتحل دولة تونس ضيفة شرف الدورة التاسعة من المهرجان ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- شارع المعز- ساحة الهناجر- قبة الغورى- قصر الأمير طاز- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، وتم اختيار الدكتوره نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام, كما سيقام معرضا للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنميه الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

كما سيكرم المهرجان عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسي صالح (الاردن) الفنان باكو دي لوسيا (إسبانيا), والفنان ذاكر حسين (الهند) , كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة علي التراث الكوري وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.