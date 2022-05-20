"الحمد لله لم يتألم كثيرًا".. ليلي طاهر لمصراوي: "وفاة سمير صبري أحزنت الفنانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أعربت الفنانة القديرة ليلى طاهر، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان سمير صبري الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقالت في تصريحات لمصراوي، الجمعة:" وفاة الفنان سمير صبري خبر سيئ جدا أحزن جميع الفنانين، الحمد لله إنه لم يتألم كثيرا."

وتابعت الفنانة القديرة:"عمري الفني كله كان سمير صبري موجود فيه".

توفي قبل قليل الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتابع أن حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة.

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية منذ فترة، استلزمت نقله المستشفى.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.