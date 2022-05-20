"بحاول امسك نفسي من البكاء".. حسن يوسف لمصراوي: سمير صبري كان معايا أول امبارح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

أعرب الفنان القدير حسن يوسف عن حزنه الشديد لرحيل الفنان سمير صبري الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقال حسن يوسف في تصريحات لمصراوي، الجمعة،"وفاة الفنان سمير صبري خبر صادم جدًا، بحاول امسك نفسي من البكاء"، مضيفا:"كان معانا أول امبارح في النادي، وامبارح كان بيسجل معايا في برنامجه الإذاعي، اشتغلنا مع بعض كتير خصوصًا أفلام حسن الإمام اللي اتعملت في لبنان".

وتابع: "إنسان محترم وابن ناس ومثقف وله تاريخ إعلامي، كان معانا سميرة أحمد وشمس البارودي وشلة كبيرة بيحبها".

توفي قبل قليل الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتابع أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة.

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية منذ فترة، استلزمت نقله المستشفى.