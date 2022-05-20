تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة الفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وقال منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جنازة الفنان الراحل سمير صبري سيتم تشييعها غدا السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، على أن يدفن في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.



لمتابعة كل ما يتعلق بوفاة الفنان الكبير سمير صبري في تغطية خاصة (اضغط هنا)