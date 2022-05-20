"كنت الحب والوفاء".. هذا ما قالته نبيلة عبيد عن سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "ترحل الروح نعم وتسافر، ولكن الحب يبقى، وأنت كنت الحب والوفاء وشعلة من الإخلاص والإنسانية وكتلة فنية تذوب في كل ما قدمته من أعمال فنية لتبقى في وجدان كل محبيك".

وأضافت: "سمير صبري الأخ والصديق والزميل الكبير، تركتنا وسافرت إلى الله فالى رحمته تعالى وهو خير الراحمين، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.