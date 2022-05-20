"خسارة كبيرة".. هكذا نعت إليسا الفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي برحيل الفنان المبدع سمير صبري، تعازي الحارة لعائلة الفنان العظيم وكل محبينه وللشعب المصري والعربي عموما".

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.