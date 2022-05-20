"الأخ وصديق العمر".. فيفي عبده تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت فيفي، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.