"المحبوب من كل الناس ".. مايا دياب تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة مايا دياب، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر: "خبر حزين جدا وجع قلبي وفاة سمير صبري الكبير المحبوب من كل الناس والفنانين الله يرحمه ويصبر أهله".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.