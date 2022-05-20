"أكثر من ٦٠ عاما نجما كبيرا".. هند صبري تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض وتقديم البرامج".

وأَضافت: "استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من ٦٠ عاما نجما كبيرا.. رحم الله الفنان سمير صبري".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.