ما هي حشرة البق وكيف يمكن الوقاية منها؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 12:58 مساءً

تعد آلام التعرض لقرصة من بق الفراش مزعجة ومؤلمة، إذ يختبئ ذلك النوع من الحشرات في صدوع وشقوق الأسرّة ومراتب الأسرّة والألواح الأمامية للأسرّة وهياكلها وغير ذلك من الأشياء الموجودة حول السرير.

وبق الفراش هي حشرات صغيرة ذات لون بني مائل للاحمرار تلدغ الجلد المكشوف للبشر والحيوانات أثناء النوم لتتغذى على دمائهم، وعلى الرغم من أنه ليس معروفاً عن بق الفراش أنه ينشر الأمراض، إلا أنه يمكن أن يسبب مشكلات صحية واقتصادية.

ويكون بق الفراش في حجم بذرة التفاح تقريباً، ويزداد خطر مواجهته، حال كان الشخص يقضي وقتاً في أماكن يحدث فيها تغيرات كبيرة للضيوف المقيمين أثناء الليل مثل الفنادق أو المستشفيات أو ملاجئ المتشردين.

ولا يشعر بعض الأشخاص برد فعل نحو لدغات بَقُّ الفِراش، بينما يعاني آخرون رد فعل تحسسي قد يشمل حكة شديدة، أو بثور، أو شرى.

الأعراض

قد يكون من الصعب تمييز الفرق بين لدغات بَقُّ الفِراش وبين لدغات الحشرات الأخرى أو الطفح الجلدي، بشكل عام عادةً ما تكون أماكن لدغات بَقُّ الفِراش كالتالي:

1-تشعرك بحكة مزعجة.

2-حمراء وغالباً ما تكون بقعة حمراء داكنة في المنتصف.

3-موزعة على شكل خط غير مستوي أو في مجموعة.

4-تقع على الوجه والرقبة والذراعين واليدين.

الأسباب

يرتبط بق الفراش بما يلي:

1-مقاومة مبيدات الحشرات.

2-زيادة السفر على الصعيد الدولي.

3-إجراء تغييرات في ممارسات مكافحة الآفات.

الوقاية:

1-تجنب التعرض للقرص.

2-استخدام رذاذ طرد البق.

3-تغطية الأماكن المكشوفة من الجسم، وذلك لأن بق الفراش لا يميل إلى الدخول تحت الملابس.

4-استخدام الناموسيات، إذ تساعد الناموسيات المشَرّبة بمادة بيرمثرين المبيدة للحشرات في حماية النائمين ضد قرصات بق الفراش، إلا أن هذا الأمر قد يساعد بق الفراش على تطوير مناعة لهذا النوع من المبيدات الحشرية.

العلاج:

غالباً ما تختفي البقع الحمراء المؤلمة الناتجة عن لدغات بق الفراش وحدها خلال أسبوعٍ أو اثنين، لكن بإمكان المصاب تعجيل اختفائها باستخدام:

مرهم للجلد يحتوي على كورتيزون (Cortaid).

أقراص وكبسولات مضادات حساسية، مثل الدايفين هيدرامين (Benadryl).