لقاء بين منى واصف ومصطفى الخاني.. فكيف علّق الأخير؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر النجم السوري مصطفى الخاني مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” ويظهر فيها برفقة النجمة السورية القديرة منى واصف حيث كانت في زيارة لمنزل الخاني.

وعبّر الخاني عن سعادته بزيارة منى واصف له في المنزل واصفاً الأمر بأنه لا ينسى وقال في تعليقه على الصور: “صباح ومسا… شي ما بينتسى السنديانة الدمشقية منى واصف شرفتينا يا ست الكل”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة فيما طالب البعض برؤيتهما بعمل مشترك بوقت قريب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها الخاني النجمة منى واصف في منزله حيث تربطهما صداقة قوية في حين كان نشر قبل مدة صوراً لزيارة منى واصف له.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني غاب مصطفى الخاني عن الموسم الرمضاني الفائت للموسم الثاني على التوالي بعد اعتذاره عن العديد من الأعمال فقد كان متفرغاً لكتابة وتحضير مشروعه الخاص وهو مسلسل من فكرته بدأ بكتابته منذ حوالي عام مع ورشة سيناريو، حيث كان برفقته ثلاث كتاب من الكتاب المعروفين والآن وصلوا إلى المراحل النهائية من الكتابة، وهذه التجربة الأولى له على صعيد الكتابة والإنتاج.

من جهتها تتحضر النجمة منى واصف لبدء تصوير دورها في الفيلم السينمائي “الهيبة” برفقة النجم السوري تيم حسن والذي تتابع عمليات تصويره في الوقت الحالي.