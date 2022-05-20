لزيادة سعر القهوة دولارين.. غرامة قدرها ألف يورو لمقهى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

في حدث غريب من نوعه قام زبون بطلب الشرطة بسبب أن المقهى المعروف بـ”ديتا أرتخيانالي” المتواجد في ايطاليا، بعد رفع سعر القهوة دولارين بدون وجهه حق.

وفرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها ألف يورو على المقهى المتواجد في مدينة فلورنس، ويعد هذا السعر مرتفعا نسبيا عن متوسط سعر فنجان القهوة في إيطاليا، وذلك بحسب ما ذكرتة صحيفة جارديان.

اشتكى الزبون لأن المقهى لم يعرض سعر فنجان القهوة في قائمته التي تكون عادة على معلقة على الجدار، وهو أمر اعتبر خطأ، رغم كون المحل ذا شهرة واسعة توجبت بجوائز في مسابقات لتحضير القهوة.

وأبدى مالك المقهى فرانسيسكو سانابو غضبه إزاء الغرامة، قائلا إن السعر كان على قائمة رقمية، في إشارة إلى إمكانية الحصول عليه من خلال “باركود”.

وأوضح أن الزبون اشتكى لأنه طولب بدفع 2 يورو مقابل قهوة منزوعة الكافيين يتم تحضيرها بعناية، من خلال استخراج الماء.