شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سناء يونس الـ 16.. بدأت مع سعاد حسنى وآخر أعمالها "الدم والنار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الفنانة القديرة سناء يونس الـ 16 وذلك بعدما لعبت العديد من الأدوار بحرفية شديدة عكست موهبتها سواء في الكوميديا أو التراجيدي، فقد شاركت الفنانة الراحلة العديد من النجوم في أعمال مهمة خلال مسيرة فنية طويلة نسلط الضوء عليها خلال التقريرالتالي على عدة معلومات عنها.

ولدت سناء يونس فى 3 مارس عام 1942 بمدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



سناء يونس

بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة بدور بسيط فى فيلم إشاعة حب عام 1960 حيث ظهرت كإحدى صديقات البطلة سعاد حسنى.

الفنانة سناء يونس

شاركت فى المسرح الحر وتميزت فى الكوميديا واقتنع فؤاد المهندس بموهبتها فاستعان بها فى عدد من مسرحياته ومنها سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي، وهو ما ساهم فى تألق ونجاح النجمة الكوميدية التى جمعتها علاقة قوية بأستاذها المهندس وكان يعتبرها ابنته.

وقدمت سناء يونس العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات وكان آخرها مسلسل الدم والنار والعميل 1001 .

سناء يونس وفؤاد المهندس