شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 39 لرحيل ميمى شكيب .. روايات الانتحار والقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الفنانة ميمي شكيب التي رحلت عن عالمنا زي النهارده الـ 20 من مايو عام 1983 أي قبل 39 عاما، في وفاة تركت الكثير من التساؤلات ممن صدموا بطريقة رحيلها عقب القاء جسدها من الشرفة، لتطول الروايات ما بين مؤكدين انتحارها عقب حالتها النفسية السيئة مستندين لمرضها قبل الوفاة، وآخرين أكدوا انها تم قتلها في لغز كبير لم يتم معرفة حقيقته إلى الآن طوال تلك السنوات الطويلة.



ميمي شكيب وزوجها

دخلت الفنانة الراحلة ميمى جمال مجال السينما عام 1934، وكان أول أعمالها ممثلاً في فيلم "ابن الشعب"، كما نشأت خلال أحداث تصوير الفيلم علاقة حب بينها وبين الفنان "سراج منير" الذى تقدم للزواج منها، إلا أن أسرتها رفضت، وتكرر الأمر بعد سنوات من المحاولة حتى وافقت الأسرتان على الزواج.



ميمى شكيب

عاشت الفنانة الراحلة مع زوجها الراحل لمدة 15عاماً كونا بها ثنائى متفاهم في الوسط الفني، قبل وفاته بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فى 1957، لتقرر ميمى عدم الزواج من بعده نهائيا معللة ذلك بحبها الشديد له وعرفانه له عن كل لحظة قضتها بصحبته.