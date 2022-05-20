أنغام بأوّل رسالة لجمهورها بعد العملية الجراحية.. “محبتكم رفعت عني الألم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة المصرية أنغام سالة إلى جمهورها، بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف، وشكرتهم على ما قدموه لها من دعوات، بعد خضوعها للعملية.

وقالت أنغام في منشور عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة”.

وتأتي رسالة أنغام بعد أيام قليلة من بيان أصدرته إدارة أعمالها لتوضيح حقيقة وضعها الصحي، وكشفت من خلاله عن إجرائها لجراحة دقيقة في الكتف بعد مشكلة ممتدة تفاقمت عبر السنوات، تسببت في أضرار بالأوتار.

وأكدت أنغام أنها الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بفترة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.