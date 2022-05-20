رسائل مؤثرة من دنيا وإيمي سمير غانم في ذكرى وفاة والدهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرّ عام على وفاة النجم المصري الراحل سمير غانم، حيث ترك رحيله ألماً كبيراً ظل موجوداً مع ابنتيه النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها النجمة إيمي.

وقد أحيت دنيا وإيمي سمير غانم الذكرى الأولى لوفاة الراحل سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 من مايو (أيار) 2021، حيث حمل خبر الرحيل صدمة لابنتيه دنيا وإيمي كما سبب حزناً كبيراً لمحبيه في مصر والوطن العربي، مما جعل العديد من محبه يعبرون عن حزنهم لوفاة شخص عاش حياته دون أن يؤذي أحداً ورحل في سلام.

وَوَجّهت دنيا وإيمي سمير غانم رِسائل لوالدهما الراحل، حيث نَشَرَت دنيا صورته وقالت في رسالتها إليه: “بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا.. بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون.. ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته… العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك.. نسألكم الفاتحة لسمير غانم”.

ونشرت إيمي صورة لها برفقة والدها، وأرفقتها برسالة قالت فيها: “النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه، ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي… ربنا يغفر لك يا رب، ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك… بحبك من قلبي للأبد نسألكم الفاتحة”.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة السبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما سيشهد تكريماً خاصاً لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومن المقرر إقامته اليوم الجمعة، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتاهما الفنانة دنيا سمير غانم، كما سيتم تكريم الفنانة سميرة أحمد.