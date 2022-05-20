كريس روك.. هل سيقدم حفل أوسكار 2023؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف رئيس قسم الترفيه في مجموعة «ABC»، كريغ إيرويتش، أن الشبكة تدرس فكرة تقديم كريس روك لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل 2023 بشكل إيجابي.

وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة تُعتبر بمنزلة تكريم لكريس روك بعد حادثة الصفع التي تعرَّض لها في حفل أوسكار 2022 من قِبل زميله الممثل العالمي ويل سميث؛ يرى آخرون أن هذه الخطوة ستُقْدِم المجموعة عليها فقط لزيادة المشاهدة والترويج للحفل الذي كان يخسر مكانته في الأعوام الأخيرة.

وعن الحفل الأخير قال كريغ إيرويتش: «أعتقد أن حفل الأوسكار كان ناجحاً رغم واقعة الصفع. من الواضح أنه كان هناك الكثير من الجِدِّ، الذي طغى على الكثير من الأشياء الإيجابية حول العرض، لكنني كنت سعيداً حقاً بالبرنامج، حتى قبل تلك اللحظة المؤسفة للغاية! بدأ العرض في استعادة مستواه عاماً بعد عام، وبالفعل عُدْنَا بشكل كبير».

يُشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كانت قد اتخذت قراراً بمنع الممثل العالمي ويل سميث من حضور جميع أحداث الأكاديمية، وعلى رأسها حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات، جاء هذا القرار على خلفية الحادث الذي وقع بين ويل سميث وزميله كريس روك.

وكانت أكاديمية الأوسكار قد أعلنت أن موعد الدورة المقبلة الـ95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، سيُقام في 12 من مارس/ آذار من عام 2023.

وبذلك ستكون تلك السنة الثانية على التوالي التي تُقام فيها جوائز الأوسكار في شهر مارس/ آذار.

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز على الهواء مباشرة على قناة شبكة «ABC» الأمريكية في أكثر من 200 منطقة حول العالم من مسرح دولبي في هوليود بلوس أنجلوس.

وذكرت تقارير عالمية أن الموعد النهائي لتقديم فئات الدخول العامة لجوائز الأوسكار 2023 هو 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، ومن المقرر بدء التصويت الأَوَّلِي في 12 من ديسمبر/ كانون الأول، على أن الإعلان عن القوائم القصيرة في 21 من الشهر عينه.

أما التصويت على الترشيحات فسيكون في الفترة ما بين 12 و17 من يناير/ كانون الثاني من عام 2023، على أن يتم الإعلان عن الترشيحات في 24 من فبراير/ شباط 2023، مع إجراء الاقتراع النهائي بين 2 و7 من مارس/ آذار 2023.