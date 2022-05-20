الملكة إليزابيث الثانية تتلقى هدية مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتلقى عادة الكثير من الهدايا، إلا أن الهدية التي تلقتها هذا الأسبوع من المؤكد أنها نالت إعجابها بشكل كبير.

فقد تلقت الملكة التي أتمت عامها الـ 96 يوم الإثنين المنصرم والموافق ليوم 16 مايو/ أيار 2022، من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، هدية عبارة عن حصان جميل يدعى شهرات، من إقليم كاراباك الجبلي في أذربيجان.

ولم تقتصر الهدية على الحصان فقط، بل ضمت أيضاً تمثالين رائعين للخيول صنعهما النحات الأذربيجاني فائق حاجييف.

وتسلمت الملكة إليزابيث الهدية في قلعة وندسور، عبر وفد برئاسة رئيس الاتحاد الأذربيجاني للفروسية إلشين قولييف، الذي قدم لها الهدية بالنيابة عن رئيس أذربيجان.

وفي سياق منفصل، كانت الملكة إليزابيث قد فاجأت الشعب بزيارتها إلى محطة قطار لندن؛ حيث كان يُدشن خط يحمل اسمها، بعد أن كثُرت الأحاديث عن وضعها الصحي الحساس وصعوبة تنقلها.

فتزامناً مع احتفالها بيوبيلها البلاتيني تكثف الملكة إليزابيث الثانية إطلالاتها العلنية خلال الأيام الأخيرة؛ على الرغم من معاناتها من صعوبة التنقل.

وتواجدت الملكة مؤخراً في محطة مترو بادينغتون غرب لندن برفقة ابنها الأصغر الأمير إدوارد، وكانت تبدو بحالة صحية جيدة ونفسية ممتازة، وعلى الرغم من أنها كانت تستعين بعصا؛ إلا أنها حافظت على ابتسامتها، وبدت في غاية الأناقة بإطلالة صفراء نسقتها مع قبعة من اللون نفسه.

وتعتبر هذه الإطلالة للملكة في محطة القطار لتدشن خطاً حديثاً يربط ضاحيتي العاصمة الشرقية والغربية بدءاً من 24 من مايو/ أيار، أول زيارة رسمية لها خارج منطقة وندسور حيث تعيش، منذ حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب في وستمنستر آبي نهاية مارس / آذار المنصرم.

وقد تواجد في المناسبة أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعرب عن سعادته وتأثره بزيارة الملكة وتواجدها معهم.

وكان متحدث باسم قصر باكنغهام قد أكد أن الأمير إدوارد كان من المفترض أن يمثل الملكة في مراسم تدشين خط القطار الجديد، لكن حضورها شكل تطوراً إيجابياً.