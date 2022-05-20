بالرقص.. بريتني سبيرز تتخطى أزمة خسارة جنينها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الشهيرة بريتني سبيرز فيديو لها على حسابها في موقع “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترقص، بعد مرور أيام على إعلانها خسارة جنينها.

وكانت ​بريتني سبيرز​ قد عانت في الفترة الأخيرة حالة من الإرهاق والتوتر، بعدما أجهضت جنينها الأول من سام أصغري.

وأرفقت بريتني الفيديو الذي نشرته بتعليق كتبت فيه: “من المؤكد أني أمرّ بشيء ما في حياتي الآن، الموسيقى تساعدني كثيراً، على اكتساب البصيرة، لقد صورت هذا الفيديو منذ نحو الشهرين ولكن بالنظر إليه، كل أغنية كل رقصة تعطيني شعوراً مختلفاً ومزاجاً مختلفاً وقصة جديدة”.

و تابعت تعليقها بالقول : “أنا ممتنة جداً لهذا الهروب من الواقع، هذه الأغنية روحية جداً وأحب الرقص عليها، أعرف أن هذا الكلام درامي ويعبر عن نفسي، ولكن هل يمكن تصديقه؟”. إشارة إلى أنها تحاول أن تكون بصحة نفسية جيدة، لكنها تمثل ذلك وهي من المؤكد حزينة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين المتابعين وتفاعلوا معه معبرين عن تضامنهم وحبهم لها.

وكانت بريتني سبيرز قد أعلنت منذ أيام عبر حسابها على إنستغرام، خبر وفاة طفلها “المعجزة” كما وصفته حيث تعرضت للإجهاض، بعد نحو شهر من الكشف عن حملها من سام أصغري البالغ من العمر 28 عاماً.

وقالت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً، إنها كانت تمر بوقت عصيب وربما كان عليها أن تنتظر إعلان حملها.

وكتبت سبيرز في المنشور: “ببالغ حزننا نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل”. وتابعت: “هذا وقت عصيب لأي أهل. ربما كان علينا أن ننتظر الإعلان حتى نمضي قدماً، ومع ذلك، كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة. حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا. سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة. نحن ممتنون لكل دعمكم. نطلب احترام خصوصياتنا في هذه اللحظة الصعبة”. واختتمت المنشور بـ”سام” و”بريتني”.