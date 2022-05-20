أحمد داود لـ"الخليج 365": متحمس لمشاهدة "يوم 13" بالعيد الكبير وابدأ "هيصة" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد داود إنه ينتظر طرح فيلمه الجديد "يوم 13" بحماس شديد، إذ من المقرر أن يشاهده الجمهور في موسم العيد الكبير السينمائي بعد أيام قليلة.

وأضاف داود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يوم 13 أول فيلم 3D كله، ومتحمس أشوفه في العيد الكبير، وهو من إخراج وائل عبدالله، ويضم فريق عمل كبير، يا رب حظه يكون حلو في السينمات"، لافتا أن أحداثه تدور في إطار من الإثارة والتشويق وجزء منه رعب.

فيلم يوم 13 يشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير ومجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف.

وعن جديده الفترة المُقبلة، أوضح أنه يستعد لتصوير فيلم "هيصة" تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، ويتحدث عن كرة القدم والموسيقى في منطقة شعبية.

أحمد داود شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل سوتس بالعربي مع الفنان آسر ياسين والفنانة صبا مبارك.