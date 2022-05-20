فن ومشاهير

25 مايو.. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا في ، على خشبة مسرح "ليالينا" بجدة.

وكتب "حماقي" عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام": "أهل السعودية، جاهزين نتقابل يوم 25 مايو في مسرح ليالينا في جدة؟".

يذكر أن الفنان محمد حماقي قد أجل حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته 13 مايو 2022، في الكويت، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ونشر حماقي بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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