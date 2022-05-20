حسن أبو الروس: "قريبا أوي هنشقلب الأسواق مع النجم العالمي أمير عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

روج الفنان حسن أبو الروس لمسلسل "ريڨو"، وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "قريبا أوي هنشقلب الأسواق مع النجم العالمي أمير عيد".

يذكر أن منصة WATCH IT كشفت عن البوستر الأول لمسلسل "ريڨو"، الذي سيُعرض عليها قريبًا.

البوستر يتصدره النجوم: أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، صدقي صخر، وسارة عبدالرحمن.

البوستر جاء مصحوبا بعبارة: "ما بين المزيكا والنوستالچيا، النجاح والفشل، الحاضر والماضي، رحلة ريڤو.. قريباً بالأسواق.. أجدد أعمال WATCHIT الأصلية".

مسلسل "ريڨو" بطولة: أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، ملك الحسيني، محمد مولا، صدقي صخر، مينا النجار، هشام الشاذلي، سارة عبدالرحمن، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل.

وينتمي مسلسل "ريڨو" لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.