بشرى لـ”محمد رمضان”: خفّ علينا شوية.. والاخير يرد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 10:56 صباحًا

يبدو ان الحرب بين بشرى ومحمد رمضان ستعود الى الواجهة من جديد، هذا بعد رد بشرى على محمد رمضان عبر إنستغرام.

وقالت بشرى: “لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية”.

وكانت الفنانة بشرى تحدثت في لقاء لها مع برنامج “MBCTrending”، عن رأيها في أغنية بلالين للفنان محمد رمضان الجديدة، قائلة إنها لا تعلم مقصده من الأغنية.

وحول إن كان محمد رمضان، يقصد خصوما بعينهم على أنهم “بلالين”، وأجابت بشرى، قائلة: “على أساس إنه كورة كفر”، مشيرة إلى أنهم تعودوا على محمد رمضان بأن يوجه رسائل من خلال أعماله.

ليرد عليها محمد رمضان بعد ذلك قائلاً : فهمتي ؟

وكان قد طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بلالين، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، بعد فترة من الترويج لها.

يذكر ان الثنائي كان بينهم خلاف طويل وتمت المصالحة من وقت قصير بعد اعتذار بشرى من رمضان في احدى المهرجانات.