شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينتهى من تسجيل أغنية بعنوان "تكا تكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حمادة هلال، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "تكا تكا" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع هانى ربيع، ومن إنتاج وليد منصور، ومن المقرر طرحها خلال موسم الصيف.

كان حمادة هلال قد قال لـ الخليج 365" بعد عودته من الأراضى المقدسة، عقب أداء مناسك العمرة، إنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل" المداح - أسطورة الوادى"، مضيفاً أن هذا النجاح القوى للعمل فاق كل توقعاته.

وعما يتردد حول تقديم جزء ثالث من المداح، أوضح حمادة هلال أن الأمور ما زالت في علم الغيب ولم يتم الاتفاق على أى شىء حتى الآن، مشدداً على أنه يركز خلال الفترة المقبلة على تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.