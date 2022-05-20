شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "صبي من الجنة" للمخرج المصرى طارق صالح غدًا بمهرجان "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، غدًا الجمعة عرض فيلم "صبي من الجنة"، WALAD MIN AL JANNA، أو حسب الدعاية الإنجليزية BOY FROM HEAVEN ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي، من إخراج المخرج طارق صالح وهو مخرج مصري سويدي.

يتناول الفيلم قصة آدم وهو نجل صائد سمك، يحصل علي منحة للدراسة في جامعة الأزهر وتتطور الأحداث بعدها، والفيلم من بطولة محمد بكري ومهدي دهبي وعمرو مسعد يوسف وتوفيق برهوم، وفارس فارس، ويونس البايرك.

وكان منح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، النجم العالمي توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض فيلمه Top Gun: Maverick .

الفيلم تدور أحداثه حول شخص بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيلي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ويستمر المهرجان حتى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدي بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020 ، وانتقل العام الماضي إلى يوليو ، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.



صبي من الجنة



صبي من الجنة



صبي من الجنة



صبي من الجنة



صبي من الجنة