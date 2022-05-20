شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنعى والدها فى ذكراه الأولى: "أنت النفس اللى بتنفسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إيمى سمير غانم والدها النجم الكبير الراحل، والذى تمر ذكرى رحيله الأولى اليوم الجمعة 20 مايو، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة عبر حسابها على إنستجرام: "النهاردة الناس بتقولى معلش يوم صعب عليكى، ميعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابى حبيبى أنت النفس اللى بتنفسه، ولما بنام وأشوفك والله بصحى أضحك لوحدى، ربنا يغفرلك يارب ويفرحك فى الجنة إن شاء الله زى ما فرحتنا فى حياتك.. بحبك من قلبى للأبد، نسألكم الفاتحة".

وتحل اليوم الجمعة 20 مايو، الذكرى الأولى لوفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية عانى فيها من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

قدم الفنان سمير غانم أكثر من 400 عمل فنى سواء بالسينما أو المسرح والتليفزيون والإذاعة، لم يقدم خلالها سوي عملين فقط ابتعد فيهما عن الكوميديا، هما فيلم "الرجل الذي عطس" للمؤلف لينين الرملي، ورغم ان هذا الفيلم يعد من افلامه الناجحة علي مستوي النقدي، لكنه لم يشأ تكرار التجربة مرة اخري، ففي هذا الفيلم لعب سمير شخصية درامية اجتماعية تتمتع بحس ساخر لرجل يصاب بمرض نادر، تجعله ينتظر الموت خلال اشهر قليلة، لتنقلب حياته رأسا علي عقب، ويري استغلال الجميع لمرضه، وهو يسايرهم انتظارا منه للموت، وحينما لا يموت كما قررت الاطباء يقرر الانتحار، تاركا خطابا لابنه ينصحه كيف يواجه الحياة.