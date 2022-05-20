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أحمد الفيشاوي يستعيد كواليس تجهيزات فيلم "الشيخ جاكسون" بهذه الصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي كواليس تصوير فيلم "الشيخ جاكسون".

ونشر صورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل من تجهيزات الحملة الدعائية للفيلم، وعلق عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "من تصوير الحملة الدعائية لفيلم الشيخ جاكسون مع الموهوبة جدا أمينة خليل، إنتاج I productions، تأليف عمر الفيشاوي، وإخراج عمرو سلامة".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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