أحمد الفيشاوي يستعيد كواليس تجهيزات فيلم "الشيخ جاكسون" بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي كواليس تصوير فيلم "الشيخ جاكسون".

ونشر صورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل من تجهيزات الحملة الدعائية للفيلم، وعلق عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "من تصوير الحملة الدعائية لفيلم الشيخ جاكسون مع الموهوبة جدا أمينة خليل، إنتاج I productions، تأليف عمر الفيشاوي، وإخراج عمرو سلامة".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.