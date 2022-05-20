شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعه الموافق 20 مايو الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وانتهت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهرومجدي سامي من وضع جميع ترتيبات انطلاق الدورة السبعين للمهرجان هذا العام، ، وسيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "بره المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري

كما قررت تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان على أن تتسلم هذا التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، كما يتم تكريم الفنانة سميرة أحمد.