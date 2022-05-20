شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يهدى فيلم "فارس" للراحل نور الشريف: علمنى كل شىء فى الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد زاهر، خلال أولى بطولاته المطلقة بفيلم "فارس" الذى يعرض في السينمات حاليا وينافس به في موسم الصيف السينمائى، أن يكون بداية الفيلم إهداء خاص لمن اكتشفه وتعلم منه وهو الفنان الراحل نور الشريف، بعنوان: "إلى من علمني كل شىء في الفن إلى أبى وأستاذى النجم الكبير نور الشريف أهدى إليك أول أفلامى.. أحمد زاهر وكل أسرة الفيلم".

وفى إحدى اللقاءات التليفزيونية تحدث الفنان أحمد زاهر عن دور نور الشريف في حياته ومشواره الفني قائلا: "نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، فهو من اكتشفني عندما كنت أشارك في عرض مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحي وتفاجأت به أمامي في الكواليس بعد انتهاء العرض وطلب رقمي، وبعد عام من هذا اللقاء رشحني لمسلسل "الرجل الآخر".

وتابع أحمد زاهر: "نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، تعلمت منه التواضع والالتزام، تعلمت منه كيف يؤدي شخصياته فكنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي تخلو من مشاهدي حتي أشاهده وأتعلم منه، فنور الشريف هو السهل الممتنع".

واحتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، مساء أمس الأربعاء، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل، منهم منة فضالى، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عنانى، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبد العزيز.

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدى زاهر وأمها السيدة منى نفادى وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من الجمهور على التقاط الصور التذكارية والسيلفى مع الفنان أحمد زاهر.

كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفنى لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفى قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكى، الملحن والموزع جلال فهمى، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامى، مى دياب.

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.