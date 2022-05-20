شكرا لقرائتكم خبر عن ‎عمرو دياب يطرح "اللى يمشى يمشى" ثانى أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "اللى يمشى يمشى" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى يمشى يمشى

عينى على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظرى

مش حاقول عُذرى

دول عالم عارفه نفسها

قلبى ولا طيبته نِفعته

واللى يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى

ياما بتورى

كله على قد نيته

اللى يمشى يمشى زى بعضه

يبقى فضىّ سكة للى بعده

فى النداله ناس كتيرة عدوا

دول ماشاء الله

حُب مِين ده كله منفعه

كله بقى عنده أقنعه

مين بقى برىء مين إدعىّ

مين حاتستثناه ؟

اللى حبونا مثلوا

واللى وعودونا كسلوا

يوفوا ب وعودهم

و الله يسعدهم

واللى له طريق يكمله

اللى ملىّ ايده مِننا

إفتكر نفسهُ حلمنا

فِهمهُ على قده

الغرور واخده

لِسه ماعرِفش طبعنا

اللى شاف نفسه وإفترىّ

واللى بيبيعنى فى الدرىّ

واللى مديت له

إيدى وصفيتله

طبعه هو المُشكلة

أرمى ورا ضهرى كُل ده

ايه اللى يجبرنى على كده

ياللا أشوف نفسي

حبة مِن نفسي

فى إختيار أحلى مِن كدة ؟

‎الأغنية تعد الثانية لعمرو دياب هذا الصيف حيث طرح فى عيد الفطر أغنية "هتدلع"، والتى حققت نجاحا كبيرًا منذ طرحها.

‎وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع "تويتر" عقب طرح أغنية "هتدلع"، والتى كانت من كلمات محمد القاياتي، لحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم.