شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا فى جدة .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب أحمد سعد غدا السبت 20 مايو حفلا غنائيا بالسعودية بمدينة جدة، يقدم فيها عدد من أغانيه التى حققت نجاحا كبيرا مؤخرا منها "عليكى عيون"، فضلا عن عدد من أغانيه الشهيرة منها "بحبك ياصاحبى،سكوت، بتعاير"، وغيرها من الأغانى.

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق بمولودته الجديدة التى أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين الأبرار، ونشر سعد، فيديو مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، صحبه بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار.

وآخر ما طرح أحمد سعد من أغانى كان بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيا يحمل عنوان "طالب رحمتك" من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى.. دعاء "طالب رحمتك" تقول كلماته:

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقانى

ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني

فوضت أمري إليك على بابك أقبلني

دة فى كل هم وضيقه يارب بتعيني

يارب توبة نصوحة منك من الدنيا تكفيني

أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني

عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور

وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.