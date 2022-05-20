شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يكشف عن 7 صور من كواليس تصوير فيلم "زومبى" بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان على ربيع عن صور من كواليس فيلمه الجديد "زومبى" المعروض حالياً في السينمات، حيث انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر وحقق حتى الآن إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه في شباك تذاكر الموسم، ليسجل بها أعلى إيرادات في مشواره السينمائى منذ تقديمه البطولة المطلقة.

يذكر أن فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيه بجانب "زومبى"، فيلمى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد لطفى، وإخراج احمد نادر جلال.



كريم عفيفى وحمدى الميرغنى



على ربيع وعارفة عبد الرسول



ويزو ومحمد محمود



حمدى الميرغنى



اوتاكا وبسنت صيام وعلاء مرسى



على ربيع