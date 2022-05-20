شكرا لقرائتكم خبر عن خلوا بالكم منهم.. وصية الراحل سمير غانم لزوجى ابنتيه دنيا وإيمى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصى الفنان الراحل سمير غانم قبل وفاته كلاً من الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد على ابنتيه، كاشفا عن وصيته فى آخر لقاء تليفزيونى له مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج السيرة.

وقال سمير غانم: "أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، ودلال عبد العزيز أدارت أمور الجوازتين؛ لأن لديها حكمة أكبر وخبرة فى هذه المسائل".

وتابع: "مخدناش وقت فى الرد على رامى رضوان، لكن خدنا وقت فى الرد على حسن الرداد لأن إيمى كانت مترددة، وتروح وتيجى وبعدين تسمع كلام فى البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة".

وأضاف سمير غانم: "قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمى، فرد عليا قال لى دى فى عنيا، قلت هى دى وصيتى، أما رامى رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها".