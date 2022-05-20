نور طاهر نجمة “مدرسة الروابي” تكشف عن اصابتها بمرض الصرع

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:51 صباحاً - كشفت نجمة مسلسل “مدرسة الروابي”، نور طاهر، المعروفة بشخصية “ليان”، أنها مصابة بمرض الصرع بمنشور طويل شاركته مع متابعيها على إنستغرام.

نشرت نور طاهر صورة لها من داخل مستشفى المركز العربي الطبي، حيث تظهر على سرير الشفاء بوجه شاحب، بينما ثبتت المحاليل في ذراعها، ووضعت لاصقات طبية دائرية على أجزاء مختلفة من جسدها، ووضع في أنفها أنابيب.

وكتبت نور طاهر في منشورها: “من زمان كتير كنت اصحى الاقي حالي على الأرض لأني كنت فاقدة الوعي وما كنت اتذكر اي تفاصيل، كنت أصحى عندي وجع براسي ومش قادرة اتطلع على أي ضوء، وكنت مش فاهمة ليش أي ضو ابيض او قوي ممكن يسببلي صداع نصفي متبوع بنوبة غائبةاو نوبة بدون اختلاج وحتى هاي ما كنت احس فيها”.

وتابعت: “حتى ما أطول عليكم، بشهر 3، كنت بحفلة وكانت الضواو قوية وصار معي نوبة صرع متتالية أرعبت كل اللي حولي.. بعدها عملت كتير فحوصات وفكرت اني صرت منيحة، لحد الأسبوع الماضي تقريبًا، بدأت عندي نوبات صرح متتالية وخطيرة أكتر، تم نقلي بسيارة الإسعاف إلى وحدة العناية المركزة، واضطريت اضل فيها لمدة 6 أيام، كانت التجربة مرعبة ومحبطة، لكن تم تشخيصي أخيرًا وعرفت أني مصابة بالصرع”.

وأردفت في شرح حالتها: “بالنسبة للي ما بيعرفوا، الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماع غير طبيعي، مما يتسببفي نوبات أو فترات من السلوك الغير العادي، والأحاسيس الغريبة وفي معظم الأحيان فقدان الوعي.”

وأضافت: “من الصعب التعايش مع الصرع، فهو مش مجرد نوبات مؤقتة وبنصحى منها، هو انك تصحى على كدمات مؤلمة في كل جزء من جسمك وما تتذكر كيف اصابتك، وهو انك تضطر إنك تبصق الدم لأنك عضيت لسانك وباطن تمك أثناء النوبة، وانك تسميه متعب قليل عليه”.

وشكرت نور المساندين لها في محنتها، وعلَّق: “أنا ممتنة لأنه عندي أروع نظام دعم من الناس اللي حولي، أقرب أصدقائي وعائلتي صبروا كتير وكانوا مصدر طمأنينة الي وحاولوا يفهمو مرض الصرع ومساعدتي خلال الأوقات الصعبة (بتعرفوا حالكم وأنا بحبكم”.

وتوجَّهت نور لشكر الطاقم الطبي وكل من أشرف على حالتها من أطباء وممرضات.

ولفتت إلى أنها لا تشعر بالسعادة أو التفاؤل لكنها تحاول قدر المستطاع أن تكون إيجابية، وأوضحت أن مشاركة قصتها كان من أجل دعم كل من يمر بمعاناتها.

ويأتي الكشف عن حالتها المرضية، بعد الإعلان عن تحضير جزء ثانٍ من مسلسل “مدرسة الروابي”، الذي أعلنت عنه منصة “نيتفلكس” على موقع “فيسبوك”.