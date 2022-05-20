شكرا لقرائتكم خبر عن غدا حفل كاظم الساهر بمهرجان "الغناء بالفصحى " فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم كاظم الساهر غدا الجمعة الموافق 20 مايو حفل غنائى يشارك فيه في مهرجان " الغناء بالفصحى "وكان من المقرَّر أن يحيي كاظم الحفل يوم الجمعة الماضي، لكنه تأجَّل لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، حيث صدر قرارٌ بإيقاف كافة الفعاليات الفنية والرياضية في السعودية حداداً على الراحل.

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت تنظيم مهرجانٍ غنائي تحت عنوان “الغناء بالفصحى” بمسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، سيشارك فيه عددٌ من كبار الفنانين العرب، الذين سيقدمون مجموعةً من الأغنيات والقصائد المغنَّاة بالفصحى، احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية.ويأتي المهرجان انطلاقاً من أهداف “الرؤية السعودية 2030” بنشر اللغة العربية، وبرنامج “جودة الحياة”، ويستهدف محبي الموسيقى بشكلٍ عام، والفصحى خاصةً.

ومن جهة أخرى اجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى تم إحياؤه فى دولة الإمارات، ثالث أيام عيد الفطر، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالاً بالعيد.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.