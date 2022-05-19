لطيفة التونسية تشوّق الجمهور لألبومها الجديد.. “ابقوا متابعين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة لطيفة التونسية الجمهور لألبومها الجديد والمرتقب طرحه في الفترة المقبلة.

وقالت لطيفة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “ابقوا متابعين، قريبا جدا، العمل بجهد على ألبومي القادم، يصدر قريباً جدا“.

وتتعاون لطيفة في ألبومه الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين العرب، ويضم انماطاً غنائية منوعة بين الطربي والرومنسي والايقاعي.

يذكر أن لطيفة التونسية طرحت منذ فترة، أحدث أغنياتها وهي قصيدة “حلم” للشاعر الكبير حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيي الموجي.