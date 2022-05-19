فيفي عبده ترقص على أنغام شمس الغنية.. ونجوى كرم “إنت كتير حلو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت الفنانة المصرية فيفي عبده أغنية “ملعون أبو العشق” لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لترقص على أنغامها في مقطع مصوّر شاركته مع الجمهور على موقع “إنستغرام”.

ونال فيديو فيفي عبده رواجًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا عشاق نجوى كرم الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على عفويتها وخفّة دمّها المعهودة.

من جانبها أعادت نجوى كرم نشر الفيديو عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” وعلّقت عليه بعنوان أغنيتها الشهيرة “إنت كتير حلو”، في إطراء منها لسيدة الرقص الشرقي فيفي عبده.

تجدر الإشارة إلى أن المقطع المصوّر الراقص الذي نشرته الفنانة فيفي عبده، يتزامن مع تحقيق أغنية “ملعون أبو العشق” أكثر من 200 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.