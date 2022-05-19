نادر الأتات يطرح “طلوا عينيها”.. أغنية جديدة مخصصة للأعراس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “من سنين وأنا شريك أفراحكن وذكرياتنا مع بعض كتيرة. هديتي إلكن أغنية أنا أكيد رح تعنيلكن قد ما بتعنيلي ⁧‫طلوا عينيها‬⁩”، بهذه الكلمات أعلن النجم اللبناني نادر الأتات عن طرح أغنيته الجديدة المخصصة للأعراس “طلوا عينيها”، عبر المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “طلوا عينيها” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ واختار نادر الأتات إطلاقها لترافقه في مختلف حفلات الزفاف التي يحييها، خاصةً أنه من أكثر الفنانين إحياءًا للأعراس في لبنان والبلدان المجاورة.

وجاء طرح الأغنية على طريقة الـLyric Video بمشاهد ولقطات من حفلات أعراس سابقة كان قد شارك نادر الأتات في إحيائها.

وفي خطوة مميّزة منه طلب نادر الأتات من المتابعين وتحديدًا المتزوجين الذين كان قد شاركهم يومهم المميّز، أن يرسلوا له فيديوهات تجمعهم به حتى يتمكن بدوره من مشاركتها مع المتابعين عبر حسابه في موقع “إنستغرام”. وقال نادر: “لكل عروس وعريس ابعتولي مشاهدكن وفيديوهات بتجمعنا على الستوري حتى نتشاركها مع بعض”.

في سياق آخر، أمام نادر الأتات أجندة حافلة لصيف 2022 بحفلات الزفاف والسهرات الفنية، ومن المرتقب أن يطرح أغنية سينغل تناسب أجواء الصيف مطلع الشهر المقبل.