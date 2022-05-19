نجوى كرم تُبهر الجمهور بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بإطلالة أنيقة تحبس الأنفاس، أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها في جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وسرقت نجوى كرم أنظار المتابعين، إذ أن إطلالتها في جلسة التصوير، ليست إلا واحدة من سلسلة مفاجآت تحضرها لجمهورها.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت نجوى كرم في الفترة الأخيرة الماضية، سلسلة من أنجح الحفلات بين الإمارات وتركيا وغيرها من البلدان العربية.