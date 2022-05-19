فن ومشاهير

نجوى كرم تُبهر الجمهور بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بإطلالة أنيقة تحبس الأنفاس، أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها في جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وسرقت نجوى كرم أنظار المتابعين، إذ أن إطلالتها في جلسة التصوير، ليست إلا واحدة من سلسلة مفاجآت تحضرها لجمهورها.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت نجوى كرم في الفترة الأخيرة الماضية، سلسلة من أنجح الحفلات بين الإمارات وتركيا وغيرها من البلدان العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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