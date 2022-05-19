فارس كرم يتصدّر في الإحصاءات اللبنانية الرسمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم اللبناني فارس كرم بحصد النجاح في أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو” في البرامج المختصة بسباق الأغنيات في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “ع موعدنا ولا شو” المرتبة الأولى في لبنان خلال الأسبوع الماضي وذلك بحسب الإحصاءات اللبنانية الرسمية ضمن برنامج OLT20 للأغنيات الأكثر طلباً عبر الأثير اللبناني.

وحققت أغنية “ع موعدنا ولا شو” حتى الآن أكثر من 6 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”، وملايين المشاركات عبر “تيك توك” وإنستغرام.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.