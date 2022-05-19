حديث مسرب يكشف طلاق ليلى اسكندر من يعقوب الفرحان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت مواقع وحسابات فنية حديثًا منسوباً إلى الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر تكشف فيه طلاقها من زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وقالت اسكندر في حديث مكتوب لم يتم التأكد من صحته: “سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد… انت وين زوجك؟”.

وجاء كلام اسكندر المزعوم في إطار ردها على متابعة في تطبيق “سناب شات” سألتها: “وين زوجك؟”.

وارتبط الثنائي عام 2012، لكنهما لم يعلنا زواجهما إلا في عام 2015، ورُزقا بابنهما الوحيد يوسف في العام 2019.

وسبق لاسكندر أن أعلنت اعتناقها الإسلام في سبيل الارتباط بالفرحان.

واسكندر مغنية وممثلة لبنانية من مواليد عام 1998. وأتمت دراساتها العليا في مجال التسويق والإعلان في الجامعة اللبنانية وحازت على شهادة في التمثيل والإخراج المسرحي. برزت أولى خطواتها الفنيّة في السادسة عشرة من العمر حين نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الشرقيّة القديمة “الطرب العربي” في برنامج “ستوديو الفن”.

وفي عام 2004 شاركت في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط.