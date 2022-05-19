أسرار حياة جينيفر لوبيز في فيلم وثائقي.. فقدت ثقتها بنفسها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بفارغ الصبر عرض الوثائقي الجديد “Halftime” الذي سيكشف عن كواليس حياتها وعن المواقف الصعبة والعقبات التي تمر بها في الخفاء.

والفيلم المنتظر من إنتاج شبكة “نتفليكس” وسيعرض على المنصة في تاريخ 14 حزيران (يونيو) المقبل وسيسلط الضوء بشكل كبير على مسيرتها الفنية في الأعوام الأخيرة.

ويظهر المقطع الترويجي للفيلم الذي جمع عدداً كبيراً من اللقطات جينيفر لوبيز تتدرب مع الراقصين بجدية لتتقن عروضها وتعطيهم ارشادات ونصائح من تجربتها ورأيها في تسليط الأضواء وعدسات المصورين عليها، وتوقعها الفوز بجائزة أوسكار.

وتفتح جينيفر لوبيز في الفيلم قلبها لجمهورها المحب لتبين له أن حياتها ليست مثالية كما يرجح الجميع وقد مرت بالكثير من الصعوبات والفترات المعقدة وتأثرت سلباً بما يقوله الإعلام عنها مثل عدم قدرتها على الغناء، وتعرضها لضغوط نفسية بسبب عملها، ومرورها بفقدان الثقة بنفسها.

وتشرح أيقونة الموضة والموسيقى في إحدى اللقطات أنها كافحت طوال حياتها من أجل إيصال صوتها للناس وجعلهم ينظرون إليها بجدية، وتقديم عروض راقصة حقيقية وأكثر من مجرد استعراض.