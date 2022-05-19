محمد رمضان يثير الجدل بأغنية البلالين.. أهداها لهؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح أغنيته الجديدة “بلالين” عبر المواقع الموسيقية.

وفي التفاصيل، تسبّب محمد رمضان بموجة غضب بين المتابعين بعد أن أطلّ بمقطع مصوّر عبر حسابه في “إنستغرام” يعلن من خلاله عن صدور الأغنية، إذ قال: “البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا، هي معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيّل صغيّر لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين”.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن محمد رمضان يصرّ في كلّ مرّة على استفزاز منتقديه لإثارة الجدل وبالتالي الترويج لأعماله الفنية بهذه الطريقة.

يُذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “المشوار”، الذي لم يحقق النجاح المتوقع له. وقد شاركه في البطولة عدد من النجوم؛ أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد.

والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وتدور أحداثه حول “ماهر” الشاب البسيط الذي يضطر إلى ترك بلده والهرب بصحبة زوجته وابنه بسبب مطاردتهم من جانب رجل أعمال، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.