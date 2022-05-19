فاروق هاشم يحتفل بعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الملحن بلال سرور صديقه السيناريست والفنان فاروق هاشم بمناسبة عقد قرانه، وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "مبروك يا روقا ربنا يسعدكم".

يذكر أن آخر أعمال السيناريست فاروق هاشم مسلسل "إسعاف يونس" 2022، ومسلسل "عمر ودياب".

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة: "محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، هشام محمد شرف، ومنة عرفة"، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.

مسلسل "عمر ودياب" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: صلاح عبدالله، ومحمود الليثي، وويزو.